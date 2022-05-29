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"В Бурятии пацанов из Украины хоронят каждый день". ГУР перехватило новый разговор оккупанта с родственниками

Новина українською →
Россия, Воскресенье 29 мая 2022 11:53
"В Бурятии пацанов из Украины хоронят каждый день". ГУР перехватило новый разговор оккупанта с родственниками Фото: российские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России жены и матери военных агитируют возвращаться домой из Украины, потому что не верят в статистику Минобороны РФ о погибших и понимают, что в противном случае некому будет зарабатывать на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора оккупанта с родственниками.

"США - 21 тыс. россиян погибли, Украина ставит 24. А наши - 1200, представляешь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж… (все плохо)", - говорит мать оккупанта.

По ее словам, несмотря на большие потери, никакого траура по погибшим в России нет, по ТВ показывают концерты вместо похорон.

"Улан-Удэ 99 лет - огромный концерт! По… (безразлично), что в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизма бросились учить… Сколько народу, а правды ничуть нет", - заключает женщина.

Напомним, в новом перехваченном разговоре оккупанты рассказали о том, что большинство солдат отказываются идти в бой за малые зарплаты.

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