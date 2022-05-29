"В Бурятії пацанів з України ховають щодня". ГУР перехопило нову розмову окупанта з родичами

В Росії дружини та матері військових агітують повертатись додому з України, бо не вірять у статистику Міноборони РФ про загиблих та розуміють, що в іншому випадку нікому буде заробляти на пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови окупанта з родичами.

"США - 21 тис. росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші - 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)", - каже мати окупанта.

За її словами, попри великі втрати, ніякого трауру за загиблими у Росії немає, по ТБ показують концерти замість похорон.

"Улан-Уде 99 років - величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає", - підсумовує жінка.