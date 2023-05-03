В ABH Holdings заявили, що виходять із російських активів

За словами члена ради директорів АВН Holdings Ендрю Бакстера, холдинг виходить з бізнесу у Росії як банківського, так і страхового.

"Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу. Крім того, він ще раз підкреслив, що відповідно до європейського законодавства акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і активів, що належать холдингу, а також не можуть розпоряджатися своїми частками володіння в холдингу, адже вони заморожені", - зазначив він.

Він також підтвердив, що вважає очевидним, що сьогодні займатися одночасно бізнесом у Росії та на Заході, в тому числі й в Україні - абсолютно неможливо.

"Глобалізація, всупереч очікуванням та надіям, виявилася циклічним процесом і сьогодні глобальний бізнес став заручником політичних рішень. Виросла нова "берлінська стіна". Тому всі інвестори, які працювали і в Росії, і в Україні, і в Європі, і в Америці, мають зробити свій вибір. Ми чудово розуміємо, що це абсолютно неминуче. Для нас, європейської компанії, цей вибір очевидний", - переконаний Бакстер.

Що стосується матеріалів, викладених у пресі, то, за його словами, всі договори ОСАЦВ укладені до лютого 2022 р., відповідно до російських законів ці договори НЕ ДІЮТЬ на території, де ведуться бойові дії. Компанія "Альфа Страхування" у своїй діяльності не порушує режим санкцій, запроваджених ЄС, резюмував представник холдингу.

Стосовно матеріалів, які з'явилися у пресі, щодо ритейлера X5 Retail, в прес-центрі "Альфа груп" зазначають: X5 Retail - публічна компанія, зареєстрована в Нідерландах, контрольний пакет якої торгується на Лондонській біржі LSE.

"Альфа груп" є власником міноритарного пакета акцій компанії. Як і в ситуації з "Альфа Страхуванням" акціонери, які перебувають під санкціями, повністю відрізані від управління компанією та не можуть розпоряджатися своїми акціями.

"За деякими нашими інвестиціями ми навіть звітності компанії не можемо побачити. Менеджмент просто відмовляється її показувати. Є приклади, коли ми змушені через суд вимагати доступу до інформації про дії компанії. Але одне ми можемо стверджувати з упевненістю - компанія, яка перебуває під контролем одночасно британських та європейських регуляторів, не порушує санкційне законодавство", - повідомив представник компанії.