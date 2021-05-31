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Узника Кремля Лимешко травят из-за вероисповедания. Денисова требует принять меры

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский политзаключенный Геннадий Лимешко подвергается систематической травле со стороны работников российской колонии, в которой его содержат. Работники колонии травят узника Кремля за то, что он принял ислам.

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"С их стороны звучат угрозы, что после отбывания срока заключения, Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он, якобы "поддерживает терроризм и ІГИЛ". Также работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, издевательство со стороны сотрудников колонии приводит к ухудшению психоэмоционального состояния политзаключенного Лимешко. Она отмечает, что такие действия сотрудников учреждения противоречат международным стандартам, в частности Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав нашего гражданина", - подчеркнула омбудсмен.

Геннадий Лимешко был задержан российскими силовиками в августе 2017 года и приговорен так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Напомним, 21 мая оккупационный "суд" в Крыму приговорил к 11 годам колонии строгого режима украинца Ивана Яцкина. Ему инкриминировали якобы государственную измену.

Как писало РБК-Украина, украинский МИД призвал международное сообщество отреагировать на приговор Яцкину и усилить давление на Россию.

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Новости Украины политзаключенныеРоссийская ФедерацияколонияомбудсменДенисова