ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Узника Кремля Лимешко травят из-за вероисповедания. Денисова требует принять меры

Новина українською →
Ставропольский край, Понедельник 31 мая 2021 16:02
Узника Кремля Лимешко травят из-за вероисповедания. Денисова требует принять меры Фото: Геннадий Лимешко (facebook.com Денисова)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский политзаключенный Геннадий Лимешко подвергается систематической травле со стороны работников российской колонии, в которой его содержат. Работники колонии травят узника Кремля за то, что он принял ислам.

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"С их стороны звучат угрозы, что после отбывания срока заключения, Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он, якобы "поддерживает терроризм и ІГИЛ". Также работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, издевательство со стороны сотрудников колонии приводит к ухудшению психоэмоционального состояния политзаключенного Лимешко. Она отмечает, что такие действия сотрудников учреждения противоречат международным стандартам, в частности Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав нашего гражданина", - подчеркнула омбудсмен.

Геннадий Лимешко был задержан российскими силовиками в августе 2017 года и приговорен так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Напомним, 21 мая оккупационный "суд" в Крыму приговорил к 11 годам колонии строгого режима украинца Ивана Яцкина. Ему инкриминировали якобы государственную измену.

Как писало РБК-Украина, украинский МИД призвал международное сообщество отреагировать на приговор Яцкину и усилить давление на Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика политзаключенные Российская Федерация колония омбудсмен Денисова
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы