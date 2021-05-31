Бранця Кремля Лимешка цькують через віросповідання. Денісова вимагає вжити заходів

Український політв'язень Геннадій Лимешко піддається систематичним цькуванням з боку працівників російської колонії, у якій його утримують. Працівники колонії цькують бранця Кремля за те, що він прийняв іслам.

Про це розповіла український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі .

"З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито "підтримує тероризм та ІДІЛ". Також працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі та одяг", - зазначила омбудсмен.

За словами Денісової, знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану політв'язня Лимешка. Вона наголошує, що такі дії співробітників установи суперечать міжнародним стандартам, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав нашого громадянина", - наголосила омбудсмен.

Геннадій Лимешко був затриманий російськими силовиками в серпні 2017 року та засуджений так званим "Судакським міським судом Республіки Крим" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.