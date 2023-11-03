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В Ужгороді родина отруїлася чадним газом: серед постраждалих троє дітей

Фото: в Ужгороді родина отруїлася чадним газом, серед постраждалих троє дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Ужгороді ціла родина отруїлася, ймовірно, чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Сьогодні опівночі до надзвичайників Закарпаття надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з приватних будинків міста п’ятеро людей отруїлись, ймовірно, чадним газом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля. Наразі вони знаходяться у реанімації дитячої лікарні.

Також госпіталізовано матір родини. Батько від госпіталізації відмовився.

"Закликаємо в період опалювального сезону бути уважними та обережними у побуті, адже дотримання простих правил може врятувати життя", - наголосили рятувальники.

Пожежі, вибухи газу та отруєння чадним газом в Україні

Нагадаємо, 8 жовтня у Львівській області від отруєння чадним газом загинуло п'ять людей. Медикам вдалось врятувати життя двом дітям.

4 жовтня, у Києві стався вибух в багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, що стала його епіцентром, знаходилась родина з дітьми.

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача.

Крім того, нещодавно ми писали, що у Вінницькій області через пожежу загинуло двоє дітей, ще трьох було врятовано.

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