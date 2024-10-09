UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Ужгороді попередили про небезпеку для домашніх тварин на вигулі: на що звертати увагу

Фото: кіт на повіді під час прогулянки (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Мешканців Ужгорода попередили бути обачними 9 та 10 жовтня під час прогулянок зі своїми домашніми тваринами, або їх вигулу. Також у ці дати особливо слідкувати треба й за дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Закарпаття онлайн".

Справа у тому, що у місті триває у ці дні планова дератизація, яка проводиться у місцях загального користування, зокрема, скверах, на схилах річки тощо. Про це проінформував департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

У ці дні радять уважно стежити за домашніми тваринами, особливо під час вигулу у скверах та на схилах біля річки.

Мешканців міста також просять не залишати на вулицях дітей без нагляду.

Що таке дератизація та як вона проводиться

Дератизація - це комплекс заходів, спрямованих на знищення або зменшення чисельності гризунів, які можуть бути носіями інфекцій, шкідниками для продовольчих продуктів або завдавати матеріальної шкоди. Вона проводиться з метою захисту людей від інфекційних захворювань, забезпечення санітарного стану приміщень та збереження продуктів харчування.

Дератизація може здійснюватися різними методами, які включають:

  1. Механічні методи: використання пасток, капканів, клейових пасток. Ці засоби ефективні для невеликих приміщень або при незначній кількості гризунів.

  2. Хімічні методи: використання спеціальних отрутохімікатів (родентицидів), які викликають загибель гризунів. Хімічні засоби можуть бути у вигляді приманок, гранул, порошків або аерозолів. Найпопулярніші речовини – це антикоагулянти, які призводять до порушення згортання крові у гризунів.

  3. Біологічні методи: використання природних ворогів гризунів (котів, хижих птахів), хоча цей метод менш популярний в сучасній практиці.

  4. Ультразвукові відлякувачі: ці пристрої генерують звукові хвилі, що неприємні для гризунів, змушуючи їх покидати приміщення. Проте ефективність таких приладів часто піддається сумнівам.

В Україні дератизацію виконують санітарні служби, а також приватні компанії. Основними засобами для дератизації є родентициди, які доступні як у вигляді професійних продуктів, так і засобів для домашнього використання. Зокрема, популярними є антикоагулянтні засоби на основі бромадіолону та дифенацину, що використовуються для боротьби з мишами та щурами.

Раніше ми розповідали про методи, як позбутися щурів на городі.

Однак не всі гризуни для людей небезпечні. Серед них є ті, яких ви можете утримувати вдома у якості домашніх тваринок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тварини