В Ужгороде предупредили об опасности для домашних животных на выгуле: на что обращать внимание

Дело в том, что в городе продолжается в эти дни плановая дератизация, которая проводится в местах общего пользования, в частности, в скверах, на склонах реки и т.д. Об этом сообщил департамент городской инфраструктуры Ужгородского городского совета.

В эти дни советуют внимательно следить за домашними животными, особенно при выгуле в скверах и на склонах у реки.

Жителей города также просят не оставлять на улицах детей без присмотра.

Что такое дератизация и как она проводится

Дератизация – это комплекс мер, направленных на уничтожение или уменьшение численности грызунов, которые могут быть носителями инфекций, вредителями для продовольственных продуктов или наносить материальный ущерб. Она производится с целью защиты людей от инфекционных заболеваний, обеспечения санитарного состояния помещений и сохранения продуктов питания.

Дератизация может осуществляться разными методами, включающими:

Механические методы: использование ловушек, капканов, клеевых ловушек. Эти средства эффективны для небольших помещений или при незначительном количестве грызунов. Химические методы: использование специальных ядохимикатов (родентицидов), вызывающих гибель грызунов. Химические средства могут быть в виде приманок, гранул, порошков или аэрозолей. Самые популярные вещества - антикоагулянты, которые приводят к нарушению свертывания крови у грызунов. Биологические методы: использование естественных врагов грызунов (котов, хищных птиц), хотя этот метод менее популярен в современной практике. Ультразвуковые отпугиватели: эти устройства генерируют звуковые волны, которые неприятны для грызунов, заставляя их покидать помещение. Однако эффективность таких приборов часто подвергается сомнениям.

В Украине дератизацию выполняют санитарные службы и частные компании. Основными средствами для дератизации являются родентициды, доступные как в виде профессиональных продуктов, так и средств для домашнего использования. В частности, популярны антикоагулянтные средства на основе бромадиолона и дифенацина, которые используются для борьбы с мышами и крысами.

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