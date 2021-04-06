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В Ужгороде возобновил работу общественный транспорт

Новина українською → Ужгород, Вторник 06 апреля 2021 10:19
В Ужгороде возобновил работу общественный транспорт Фото: общественный транспорт возобновил работу 6 апреля (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ужгороде ослабили карантин. Со вторника, 6 апреля, в городе возобновил работу общественный транспорт.

Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев в Facebook.

Решение об ослаблении карантинных ограничений было принято в понедельник, 5 апреля.

"Со вторника, 6 апреля, в Ужгороде разрешено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения", - написал Андреев.

При этом водители и пассажиры должны иметь при себе респираторы или защитные маски, в том числе и самодельные.

Напомним, запрет на работу общественного транспорта в Закарпатской области ввели в связи с попаданием региона в "красную" зону карантина. При этом ограничение продлевали дважды подряд.

Как писало РБК-Украина, в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

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