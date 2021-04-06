В Ужгороді відновив роботу громадський транспорт

В Ужгороді послабили карантин. З вівторка, 6 квітня, в місті відновив роботу громадський транспорт .

Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв в Facebook .

Рішення про ослаблення карантинних обмежень було прийнято в понеділок, 5 квітня.

"З вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав Андрєєв.

При цьому водії та пасажири повинні мати при собі респіратори або захисні маски, в тому числі і саморобні.