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В Ужгороді відновив роботу громадський транспорт

Новость на русском → Ужгород, Вівторок 06 квітня 2021 10:19
В Ужгороді відновив роботу громадський транспорт Фото: громадський транспорт відновив роботу 6 квітня (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Ужгороді послабили карантин. З вівторка, 6 квітня, в місті відновив роботу громадський транспорт.

Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв в Facebook.

Рішення про ослаблення карантинних обмежень було прийнято в понеділок, 5 квітня.

"З вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав Андрєєв.

При цьому водії та пасажири повинні мати при собі респіратори або захисні маски, в тому числі і саморобні.

Нагадаємо, заборона на роботу громадського транспорту в Закарпатській області ввели в зв'язку з попаданням регіону в "червону" зону карантину. При цьому обмеження продовжували двічі поспіль.

Як повідомляло РБК-Україна, в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

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