В Ужгороді відновив роботу громадський транспорт
В Ужгороді послабили карантин. З вівторка, 6 квітня, в місті відновив роботу громадський транспорт.
Рішення про ослаблення карантинних обмежень було прийнято в понеділок, 5 квітня.
"З вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав Андрєєв.
При цьому водії та пасажири повинні мати при собі респіратори або захисні маски, в тому числі і саморобні.
Нагадаємо, заборона на роботу громадського транспорту в Закарпатській області ввели в зв'язку з попаданням регіону в "червону" зону карантину. При цьому обмеження продовжували двічі поспіль.
Як повідомляло РБК-Україна, в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.