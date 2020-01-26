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В Ужгороді спалили автомобіль дипломата

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 15:02
В Ужгороді спалили автомобіль дипломата
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Автомобіль належав колишньому послу України в Швейцарії

В Ужгороді поліція розслідує умисний підпал автомобіля дипломата, який стався вночі 26 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції в Facebook.

Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався близько 02:20 ночі на Слов'янській набережній в місті Ужгород. Поліція встановила, що автомобіль марки Mercedes-Benz належав 49-річному мешканцю міста.

Зазначається, що подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Наразі призначено експертизи для встановлення причин загоряння автомобіля.

В Ужгороді спалили автомобіль дипломата

За даними місцевих ЗМІ, згорілий автомобіль належав надзвичайному та поважному послу України Ігорю Діру, який також довготривалий час працював послом у Швейцарії. Також є інформація, що камери відеоспостереження зафіксували палія.

Вночі горів автомобіль Mercedes на Слов‘янській набережній, біля ресторану «Венеція». За моєю інформацією автомобіль належить Ігору Діру, Надзвичайному та Повноважному Послу України. Довгий час працював послом України у Швейцарії. Не спішив публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія. Я спробую дістати відео з камер. А покищо ловіть відео від підписника мого телеграм-каналу, який проходив повз і саме зафіксував момент пожежі. Відео з моментом підпалу викладу у себе в Telegram-каналі. Підписуйтесь, аби дізнаватись першими: https://t.me/VGlagola

Опубліковано Віталієм Глаголою Неділя, 26 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові невідомий підпалив двері обласної державної адміністрації. Пожежа була ліквідована до приїзду рятувальників. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Поліція почала розслідування за фактом хуліганства.

Також РБК-Україна писало, що у Страсбурзі в новорічну ніч сталися масові підпали автомобілів. Загалом в результаті підпалів було знищено 220 машин. Правоохоронці затримали 40 осіб, яких підозрюють у вчиненні цих підпалів.

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