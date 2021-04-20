В Ужгороде продлили отопительный сезон для части коммунальных учреждений

В Ужгороде местная власть продлила отопление в некоторых коммунальных учреждениях до 30 апреля. Это касается учреждений медицины, образования, культуры и центра социального обслуживания.

"В Ужгороде продолжили отопительный период для учреждений медицины, образования, культуры и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания - при необходимости до 30 апреля 2021 года. Руководителям этих бюджетных учреждений города рекомендовали осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на прошлую пятницу в Украине отопительный сезон полностью завершили в пяти областях - Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской.