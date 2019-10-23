В Ужгороде подтвердили один случай дифтерии

Диагноз "дифтерия" лабораторно подтвердился у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что врачи совершили противоэпидемические мероприятия для выявления возбудителя среди контактных лиц. Всего обследовали 123 человека, среди них в восьми обнаружены клинические признаки дифтерии, в настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований.



Всего за 10 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано два случая заболевания дифтерией.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине более 190 флаконов сыворотки от дифтерии, которые предоставлены в качестве гуманитарной помощи ВОЗ и распределены во все области. Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).



В Украине прививку от дифтерии детям можно сделать безвозмездно вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.



По состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине имеются 1,79 млн доз вакцины АКДС, 178 тыс доз АДС и 5,4 млн доз АДС-М.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде впервые за 10 лет зафиксировали дифтерию, у трех человек выявили заболевания, а еще 12 являются носителями токсигенного штамма возбудителя.

РБК-Украина писало, что в ноябре прошлого года в Министерстве здравоохранения сообщали, что за 10 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией (среди них 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых).