В Ужгороді підтвердили один випадок дифтерії

Діагноз "дифтерія" лабораторно підтвердився у 23-річного індійського студента Ужгородського медичного університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що лікарі здійснили протиепідемічні заходи для виявлення збудника серед контактних осіб. Всього обстежено 123 особи, серед них у вісьмох виявлені клінічні ознаки дифтерії, наразі очікуються результати лабораторних досліджень.



Всього за 10 місяців 2019 року в Україні зареєстровано два випадки захворювання на дифтерію.

Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні є більше 190 флаконів сироватки від дифтерії, які надані в якості гуманітарної допомоги ВООЗ і розподілені в усі області. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).



В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих.



Станом на 1 вересня 2019 року в Україні наявні 1,79 млн доз вакцини АКДП, 178 тис доз АДП та 5,4 млн доз АДП-М.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді вперше за 10 років зафіксували дифтерію, у трьох людей виявили захворювання, а ще 12 є носіями токсигенного штаму збудника.

РБК-Україна писало, що в листопаді минулого року в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що за 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано дев'ять випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей і 6 дорослих) і 17 випадків захворювання на правець (5 дітей і 12 дорослих).