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В Ужгороде мужчина выбросился из окна городского отдела полиции, - ГБР

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 13:08
В Ужгороде мужчина выбросился из окна городского отдела полиции, - ГБР
Фото: место инцидента (dbr.gov.ua)

Мужчина получил телесные повреждения и сейчас находится на стационарном лечении

В Ужгороде мужчина выпрыгнул с четвертого этажа городского отдела полиции, Государственное бюро расследований (ГБР) расследует действия правоохранителей по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что ГБР во Львове расследует по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Дело касается превышения власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По предварительной информации, 13 сентября сотрудники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции, один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он в настоящее время находится на стационарном лечении и медицинском учреждении.

Фото: место инцидента (dbr.gov.ua)

Напомним, прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по сообщению пытки правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции двух жителей Ужгорода. Прокуратура зарегистрировала производство по сообщению местных СМИ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что работники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастных к завладению средствами онкобольных пациентов. Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НОР, а также один из врачей-онкологов.

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