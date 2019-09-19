В Ужгороді чоловік викинувся із вікна міського відділу поліції, - ДБР

Фото: місце інциденту (dbr.gov.ua)

Чоловік отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває на стаціонарному лікуванні

В Ужгороді чоловік вистрибнув з четвертого поверху міського відділу поліції, Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дії правоохоронців за фактом можливого перевищення службових повноважень правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що ДБР у Львові розслідує за фактом можливого перевищення службових повноважень правоохоронцями Ужгородського міського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Справа стосується перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За попередньою інформацією, 13 вересня працівники поліції доставили двох громадян до приміщення Ужгородського міського відділу поліції, один з чоловіків вистрибнув із вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі відділу поліції, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, він наразі перебуває на стаціонарному лікування і медичному закладі.

Фото: місце інциденту (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, прокуратура Закарпатської області зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням про катування правоохоронцями Ужгородського міського відділу поліції двох мешканців Ужгорода. Прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням місцевих ЗМІ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працівники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один з лікарів-онкологів.