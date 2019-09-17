Прокуратура открыла дело по факту пыток в полиции Ужгорода

Прокуратура зарегистрировала производство по сообщению местных СМИ
Прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по сообщению о пытках правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции двух жителей Ужгорода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Как сообщается, прокуратура зарегистрировала производство по сообщению местных СМИ.
“Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по сообщению местных интернет-изданий о пытках правоохранителями двух жителей г. Ужгорода в горотделе полиции. В рамках указанного производства проверяется обнародована информация. По результатам досудебного расследования ей будет предоставлена соответствующая правовая оценка”, - говорится в сообщении.
Как информируют в прокуратуре, предварительная правовая квалификация производства - ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
Досудебное расследование поручено осуществлять управлению ТУ ГБР расположенном в городе Львове (юрисдикция которого распространяется на территорию Закарпатской области). Процессуальное руководство за ходом следствия осуществляет прокуратура Закарпатской области.
Отметим, что информацию о пытках в горотделения полиции накануне обнародовал в сети активист Александр Пересоляк.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что работники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастных к завладению средствами онкобольных пациентов. Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НОР, а также один из врачей-онкологов.
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