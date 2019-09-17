Прокуратура открыла дело по факту пыток в полиции Ужгорода

Иллюстративное фото (uzhgorod.net.ua)

Прокуратура зарегистрировала производство по сообщению местных СМИ

Прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по сообщению о пытках правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции двух жителей Ужгорода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, прокуратура зарегистрировала производство по сообщению местных СМИ.

“Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по сообщению местных интернет-изданий о пытках правоохранителями двух жителей г. Ужгорода в горотделе полиции. В рамках указанного производства проверяется обнародована информация. По результатам досудебного расследования ей будет предоставлена соответствующая правовая оценка”, - говорится в сообщении.

Как информируют в прокуратуре, предварительная правовая квалификация производства - ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Досудебное расследование поручено осуществлять управлению ТУ ГБР расположенном в городе Львове (юрисдикция которого распространяется на территорию Закарпатской области). Процессуальное руководство за ходом следствия осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Отметим, что информацию о пытках в горотделения полиции накануне обнародовал в сети активист Александр Пересоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что работники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастных к завладению средствами онкобольных пациентов. Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НОР, а также один из врачей-онкологов.

Кроме того, арестован за взятку председатель Николаевского автодора вышел под залог. За него внесли залог в размере 2 миллионов гривен.