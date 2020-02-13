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В Ужгороде в карантин поместили гражданина Китая

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 17:32
В Ужгороде в карантин поместили гражданина Китая
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Иностранец пробудет в изоляции 14 дней

В Ужгороде госпитализировали в инфекционное отделение гражданина Китая, который недавно прилетел в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA:Закарпатье в Facebook.

По словам директора областной инфекционной больницы Михаила Поляка, иностранец сам обратился к врачам, после чего его изолировали на 14 дней. Пока у госпитализированного не выявили никаких заболеваний.

Отмечается, что китаец приехал в Ужгород поездом из Киева вчера, 12 февраля. В Украину иностранец прилетел из Китая с пересадкой в Дубаи.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 февраля в Одессу прибудет контейнеровоз который, побывал в китайских портах. В шестерых членов команды судна была высокая температура. Санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность.

Также РБК-Украина писало, что эвакуированных из китайского Уханя на фоне вспышки коронавирус граждан Украины могут разместить в учреждениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки эвакуации украинских граждан из охваченного коронавирусом Уханя. Гончарук отметил, что эвакуация граждан Украины вопрос нескольких ближайших дней.

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