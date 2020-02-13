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В Одессу идет контейнеровоз из Китая, команда болела

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 10:52
В Одессу идет контейнеровоз из Китая, команда болела
Иллюстративное фото (marinetraffic com by Pinko Palinko)

Сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа

В четверг, 13 февраля, в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, у шестерых членов команды была высокая температура. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на одесское издание "Думская".

Сообщается, что контейнеровоз побывал в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии. Тем не менее санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность. Сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа.

По данным издания, сначала еще в море на борт судна поднимется одесский лоцман - он должен визуально оценить обстановку на судне и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор. Кроме того, за шесть часов до прибытия порт Одессы капитан контейнеровоза должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

Напомним, карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить 19 февраля.

Ранее сообщалось, что эвакуированных из Уханя (Китай) на фоне вспышки коронавируса граждан Украины могут разместить в заведениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны.

В Китае от коронавируса умерли уже 1369 человек На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у еще 44 пассажиров
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