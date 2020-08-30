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Ужесточение карантина в Ивано-Франковске: мэр отказался остановить общественный транспорт

Автор: Инна Собора

Транспорт будет двигаться в режиме спецперевозок

В Ивано-Франковске, не смотря на усиление карантина, не будут останавливать общественный транспорт. Город сейчас в "красной" зоне эпидемической опасности из-за коронавируса.

Об этом сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире областного телеканала.

По его словам, решение о "красной" зоне для города - субъективное и политически мотивированное.

"Поэтому обращаюсь ко франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", - заявил мэр города.

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Он добавил, что общественный транспорт продолжит свою работу, не смотря на ужесточение карантина.

"Общественный коммунальный и некоммунальный частный транспорт будет действовать в режиме обычных маршрутов, но с табличкой "спецперевозки". Такое решение сегодня принято", - отметил Марцинкив.

Ранее в Украине обновили карантинные зоны; из городов в "красной зоне" Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог и Измаил.

В связи с попаданием Ивано-Франковска в "красную зону" город ужесточил карантин.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что решение центральной власти отнести город в "красную зону" следует отменить и призвал выходить на протесты.

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