Посилення карантину в Івано-Франківську: мер відмовився зупинити громадський транспорт

В Івано-Франківську, не дивлячись на посилення карантину, не зупинятимуть громадський транспорт. Місто зараз в "червоній" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус.

Про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі обласного телеканалу.

За його словами, рішення про "червоній" зоні для міста - суб'єктивне і політично мотивоване.

"Тому звертаюся до франківців: не мовчати, діяти законними методами, для нас дуже важливо сьогодні показати свою позицію", - заявив мер міста.

Він додав, що громадський транспорт продовжить свою роботу, незважаючи на жорсткість карантину.

"Громадський комунальний і некомунальний приватний транспорт буде діяти в режимі звичайних маршрутів, але з табличкою "спецперевезення". Таке рішення сьогодні прийнято", - зазначив Марцінків.

Раніше в Україні оновили карантинні зони; з міст в "червоній зоні" Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог та Ізмаїл.

У зв'язку з потраплянням Івано-Франківська в "червону зону" місто посилило карантин.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що рішення центральної влади віднести місто в "червону зону" слід скасувати і закликав виходити на протести.