"Уже штурмувати нікому": окупант про великі втрати в армії РФ (перехоплення)

"Ти що там, як справи, вас хоч не задіють у штурмі?", - запитав окупант.

Інший йому відповів, що попереду прогнози залишають бажати кращого.

"У нас теж уже штурмувати нікому. Три каліки", - додав росіянин.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що росіяни на війні проти України вживають багато алкоголю. У результаті цього вони помилково почали стріляти у свої ж підрозділи.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.