"Уже штурмовать некому": оккупант о больших потерях в армии РФ (перехват)

Российский военный рассказал своему товарищу о больших потерях на войне против Украины и добавил, что уже не хватает людей для штурма позиций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Ты что там, как дела, вас хоть не задействуют в штурме?", - спросил оккупант.
Другой ему ответил, что впереди прогнозы оставляют желать лучшего.
"У нас тоже уже штурмовать некому. Три калеки", - добавил россиянин.
Ранее сообщалось, что россияне на войне против Украины употребляют много алкоголя. В результате они ошибочно начали стрелять в свои же подразделения.
Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.
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