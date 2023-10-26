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"Уже штурмувати нікому": окупант про великі втрати в армії РФ (перехоплення)

Четвер 26 жовтня 2023 19:56
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"Уже штурмувати нікому": окупант про великі втрати в армії РФ (перехоплення) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський військовий розповів своєму товаришеві про великі втрати на війні проти України і додав, що вже не вистачає людей для штурму позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Ти що там, як справи, вас хоч не задіють у штурмі?", - запитав окупант.

Інший йому відповів, що попереду прогнози залишають бажати кращого.

"У нас теж уже штурмувати нікому. Три каліки", - додав росіянин.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що росіяни на війні проти України вживають багато алкоголю. У результаті цього вони помилково почали стріляти у свої ж підрозділи.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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