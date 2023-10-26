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"Уже штурмовать некому": оккупант о больших потерях в армии РФ (перехват)

Четверг 26 октября 2023 19:56
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"Уже штурмовать некому": оккупант о больших потерях в армии РФ (перехват) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный рассказал своему товарищу о больших потерях на войне против Украины и добавил, что уже не хватает людей для штурма позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Ты что там, как дела, вас хоть не задействуют в штурме?", - спросил оккупант.

Другой ему ответил, что впереди прогнозы оставляют желать лучшего.

"У нас тоже уже штурмовать некому. Три калеки", - добавил россиянин.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что россияне на войне против Украины употребляют много алкоголя. В результате они ошибочно начали стрелять в свои же подразделения.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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