"Уже штурмовать некому": оккупант о больших потерях в армии РФ (перехват)

Российский военный рассказал своему товарищу о больших потерях на войне против Украины и добавил, что уже не хватает людей для штурма позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Ты что там, как дела, вас хоть не задействуют в штурме?", - спросил оккупант.

Другой ему ответил, что впереди прогнозы оставляют желать лучшего.

"У нас тоже уже штурмовать некому. Три калеки", - добавил россиянин.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что россияне на войне против Украины употребляют много алкоголя. В результате они ошибочно начали стрелять в свои же подразделения.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.