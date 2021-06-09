UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Уже обладает всем". Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО

Автор: Даша Харченко

В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. США поддерживают Украину.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

По его словам, с момента создания плана действий по получению членства в НАТО был разработан ряд других инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (Альянса, - ред) сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", - отметил Блинкен.

Ранее президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вопрос вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.

Как писало РБК-Украина, заместитель генсека НАТО заявлял, что в Альянсе нет консенсуса в вопросе о предоставлении Украине Плана действий по членству.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТО