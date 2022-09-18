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"Уже некоторые идентифицированы": Верещук рассказала об эксгумации тел, обнаруженных в Изюме

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Воскресенье 18 сентября 2022 04:45
"Уже некоторые идентифицированы": Верещук рассказала об эксгумации тел, обнаруженных в Изюме Фото: Верещук рассказала об эксгумации тел, обнаруженных в Изюме (facebook.com/vereshchuk.iryna)
Автор: Олег Васкив

В настоящее время происходит эксгумация и опознание тел, обнаруженных в массовых захоронениях вблизи Изюма Харьковской области. Некоторых погибших уже удалось идентифицировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сделанное в эфире телемарафона.

Чиновница рассказала, что каждый день поддерживает связь с находящимся в Изюме уполномоченным по вопросам пропавших безвести Олегом Котенко.

"Он рассказывает страшные вещи - это правда. Происходит эксгумация, потом опознание, уже некоторые идентифицированы. Конечно информируют родных, сдавших ДНК, которых могли установить - это процесс очень тяжелый и мне очень жаль, что люди действительно получают такие данные. Но, к сожалению, мы видим это страшное количество людей, могил, братских могил, замученных гражданских", - отметила Верещук.

Мировое сообщество должно отреагировать на преступления РФ

Министр подчеркнула, что мировое сообщество должно отреагировать на массовые преступления против украинского народа и признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Я никогда не поверю, что могут быть такие черствые лидеры, такие бездушные, которые могут себе позволить сказать, что это не геноцид. Какие могут себе позволить сказать, что это не государство-террорист. Я надеюсь, что демократия и цивилизованные принципы возобладают ", - добавила глава Минреинтеграции.

Напомним, после деоккупации Изюма в лесу обнаружили более 400 могил . В городе также нашли застенку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне повторили преступления, которые ранее совершили в Буче.

В Изюме уже эксгумировали 59 тел, в большинстве обнаружены следы насильственной смерти.

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