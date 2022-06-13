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"Уже крыша едет". Оккупанты признаются, что из-за войны у солдат не выдерживает психика

Фото: психика оккупантов не выдерживает из-за больших потерь и обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты признаются, что в Украине российская армия несет большие потери. Из-за этого у некоторых солдат уже не выдерживает психика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский военный рассказывает жене о потерях. Он отметил, что только в его подразделении "минус одиннадцать". Сам солдат чудом выжил, поскольку бронежилет сдержал осколок.

По словам захватчика, из-за огромных потерь и постоянных обстрелов психика оккупантов не выдерживает.

"Пи... (стреляют) без конца. 152-ые, 202-ые. Можно просто е... на голову (сойти с ума). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", - сказал российский солдат жене.

Напомним, в перехваченном разговоре российский оккупант рассказал, что получил приказ расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

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Война России против Украины