UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Узбекистану в Європу виїхав перший потяг в обхід РФ

Фото: Узбекистав відправив в ЄС перший потяг в обхід РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З Узбекистану до Європи Середнім коридором відправився перший контейнерний потяг - на цьому шляху він не заїжджатиме до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Podrobno.uz.

Зазначається, що потяг складається з 46 вагонів та 91 контейнеру з вантажем мідного концентрату. На новому маршруті він рухатиметься через Туркменістан, Азербайджан, Грузію і прибуватиме до Болгарії. Каспійське і Чорне моря він долатиме за допомогою паромних переправ. Довжина нового маршруту складає понад 4000 км.

До цього потяги з Узбекистану їздили Північним маршрутом залізничних перевезень Європа-Азія, що проходить через Росію.

Нагадаємо, що Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Узбекистанпоїзди