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Из Узбекистана в Европу выехал первый поезд в обход РФ

Фото: Узбекистав отправил в ЕС первый поезд в обход РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С Узбекистана в Европу Средним коридором отправился первый контейнерный поезд - на этом пути он не будет заезжать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Podrobno.uz.

Поезд состоит из 46 вагонов и 91 контейнера с грузом медного концентрата. На новом маршруте он будет двигаться через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибывать в Болгарию. Каспийское и Черное моря он будет преодолевать с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км.

До этого поезда из Узбекистана ездили по Северному маршруту железнодорожных перевозок Европа-Азия, проходящая через Россию.

Напомним, что Узбекистан отказался от "газового союза" с Москвой.

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