В Узбекистане хотят запретить открывать счета в банках подсанкционным лицам

В парламенте Узбекистана поддержали законопроект, который может запретить открывать банковские счета для подсанкционных лиц. Это может коснуться россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нижнюю палату парламента страны .

Речь шла о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усовершенствованием механизмов управления рисками, связанными с экономическими санкциями".

В парламенте отметили, что это связано с усилением рисков применения экономических санкций в условиях текущей геополитической ситуации. Поэтому в стране возросла необходимость организации и постоянного повышения эффективности системы санкционного комплекса в банковском секторе Узбекистана.

"Согласно законопроекту, банки, платежные организации и системы, а также небанковские организации смогут отказывать или ограничивать в открытии счетов и проведении операций с клиентами, если есть риск применения к банкам экономических санкций", - говорится в сообщении.

Российские СМИ указывают, что это может коснуться и граждан РФ, а также и юридических лиц.

Узбекистан и его отношение к РФ, а также войне в Украине

Узбекистан публично не поддержал РФ в ее вторжении в Украину, а занял нейтральную позицию.

В июле прошлого года Генштаб ВСУ сообщал, что российские кафиры отправили на фронт граждан Узбекистана, которые ехали на строительство в Мариуполь.

В декабре российский боевик Захар Прилепин выразил желание присоединить Узбекистан к РФ. В Ташкенте возмутились такими заявлениями и вызвали посла "на ковер".

Также Центр национального сопротивления заявлял, что РФ хочет создать и финансировать на территории Узбекистана подставные предприятия по сбору беспилотников с иностранных электронных компонентов. Таким образом, Москва планирует использовать Ташкент для обхода международных санкций, введенных из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.