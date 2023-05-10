В Узбекистані на газовій станції спалахнула масштабна пожежа (відео)

Інцидент стався ввечері 9 травня на автомобільній газовій станції, яка розташована неподалік підприємства газопостачання у Самаркандській області.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Узбекистану повідомило, що пожежа виникла після 21:25. Після того, як спалахнув вогонь, пролунав потужний вибух. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил безпеки при зливі газу з автомобіля-цистерни MAN в резервну ємність.

Внаслідок інциденту на території газової станції пошкоджено три автомобілі Isuzu і 50-літрові балони зі зрідженим газом. Попередньо постраждала одна людина.

Нагадаємо, нещодавно на нафтопереробному заводі у російському Ільську спалахнула масштабна пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів".

Декількома днями пізніше на тому ж НПЗ знову сталося загоряння. Російські пропагандисти стверджували, що нібито диверсанти підірвали одна з установок.

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