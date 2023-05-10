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В Узбекистані на газовій станції спалахнула масштабна пожежа (відео)

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Самарканд, Середа 10 травня 2023 09:48
В Узбекистані на газовій станції спалахнула масштабна пожежа (відео) Фото: в Узбекистані пролунав вибух на газовій станції (t.me/MCHSUzbek)
Автор: Наталія Юрченко

В Узбекистані спалахнула масштабна пожежа на газовій станції. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газета.uz" та МНС Узбекистану.

Інцидент стався ввечері 9 травня на автомобільній газовій станції, яка розташована неподалік підприємства газопостачання у Самаркандській області.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Узбекистану повідомило, що пожежа виникла після 21:25. Після того, як спалахнув вогонь, пролунав потужний вибух. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил безпеки при зливі газу з автомобіля-цистерни MAN в резервну ємність.

Внаслідок інциденту на території газової станції пошкоджено три автомобілі Isuzu і 50-літрові балони зі зрідженим газом. Попередньо постраждала одна людина.

Нагадаємо, нещодавно на нафтопереробному заводі у російському Ільську спалахнула масштабна пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів".

Декількома днями пізніше на тому ж НПЗ знову сталося загоряння. Російські пропагандисти стверджували, що нібито диверсанти підірвали одна з установок.

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Узбекистан Пожежа Вибух
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