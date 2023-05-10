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В Узбекистане на газовой станции вспыхнул масштабный пожар (видео)

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Самарканд, Среда 10 мая 2023 09:48
В Узбекистане на газовой станции вспыхнул масштабный пожар (видео) Фото: в Узбекистане раздался взрыв на газовой станции (t.me/MCHSUzbek)
Автор: Наталья Юрченко

В Узбекистане вспыхнул масштабный пожар на газовой станции. По предварительным данным, один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газета.uz" и МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел вечером 9 мая на автомобильной газовой станции, расположенной неподалеку от предприятия газоснабжения в Самаркандской области.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что пожар возник после 21:25. После того, как вспыхнул огонь, раздался мощный взрыв. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость.

В результате инцидента на территории газовой станции повреждены три автомобиля Isuzu и 50-литровые баллоны со сжиженным газом. Предварительно пострадал один человек.

Напомним, недавно на нефтеперерабатывающем заводе в российском Ильске вспыхнул масштабный пожар. Россияне заявили об "атаке дронов".

Несколькими днями позже на том же НПЗ снова произошло возгорание. Российские пропагандисты утверждали, что якобы диверсанты взорвали одну из установок.

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Узбекистан Пожар Взрыв
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