В Узбекистане из-за протестов ввели режим ЧП в Каракалпакстане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова .

По его словам, главной целью такого решения является "обеспечение безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка".

Он отметил, что указом президента Узбекистана на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение на период с 3 июля до 2 августа 2022 года.

Напомним, сегодня стало известно, что в автономной республике Каракалпакстан (Узбекистан) прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус.

В действующей конституции этот регион имеет свой суверенитет и право на отделение путем референдума. Нововведениями предлагалось изъять суверенитет Каракалпакстана и право на самоопределение.

Позже президент Мирзиеев предложил отменить изменения в конституцию, из-за которых в Каракалпакстане вспыхнули протесты.

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