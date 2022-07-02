UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Узбекистане из-за протестов ввели режим ЧП в Каракалпакстане

Фото: Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана (president.uz)
Автор: Иван Носальский

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане из-за массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

Он отметил, что указом президента Узбекистана на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение на период с 3 июля до 2 августа 2022 года.

По его словам, главной целью такого решения является "обеспечение безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка".

Напомним, сегодня стало известно, что в автономной республике Каракалпакстан (Узбекистан) прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус.

В действующей конституции этот регион имеет свой суверенитет и право на отделение путем референдума. Нововведениями предлагалось изъять суверенитет Каракалпакстана и право на самоопределение.

Позже президент Мирзиеев предложил отменить изменения в конституцию, из-за которых в Каракалпакстане вспыхнули протесты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Узбекистан