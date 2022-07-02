ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Узбекистане вспыхнули протесты: в чем причина

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 15:13
В Узбекистане вспыхнули протесты: в чем причина Фото: в Узбекистане начались протесты (youtube)
Автор: Александр Белоус

В автономной республике Каракалпакстан (Узбекистан) прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Каракалпакстан, расположенный на северо-западе Узбекистана, является местом жительства каракалпаков, отдельной группы этнического меньшинства со своим собственным языком. Действующая конституция Узбекистана описывает его как суверенную республику в составе Узбекистана, которая имеет право на отделение путем проведения референдума.

В новой редакции конституции, по которой Узбекистан планирует провести референдум в ближайшие месяцы, больше не будет упоминаться суверенитет Каракалпакстана или право на отделение.

По данным МВД Узбекистана, "в результате непонимания конституционных реформ" группа жителей Каракалпакстана прошла маршем через столицу страны Нукус и провела акцию на центральном рынке города в пятницу, 1 июля.

Отдельно власти Каракалпакстана заявили, что протестующие пытались захватить правительственные здания, что вынудило полицию вмешаться и задержать их лидеров и тех, кто оказал активное сопротивление.

В настоящее время порядок в области с населением в 2 млн человек восстановлен, заявили власти Узбекистана, бывшей советской республики, имеющей тесные связи с Россией.

По сообщениям местных новостных пабликов, в Каракалпакстан введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии. Проводились задержания.

Республика Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта