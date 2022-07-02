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Протесты в Узбекистане. Президент предложил не менять статус Каракалпакстана

Новина українською →
Нукус, Суббота 02 июля 2022 18:59
Протесты в Узбекистане. Президент предложил не менять статус Каракалпакстана Фото: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (president.uz)
Автор: Юлия Бойко

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предлагает не вносить изменения в конституцию, которые предполагают смену статуса автономного Каракалпакстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Мирзиеев прибыл в Нукус - столицу автономной республики, где накануне вспыхнули массовые протесты. Он проводит встречи с депутатами, старейшинами и местным активом.

"С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 конституции республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Напомним, в автономной республике Каракалпакстан вспыхнули массовые протесты против конституционной реформы, которая предполагала смену ее статуса.

В частности, в действующей конституции этот регион имеет свой суверенитет и право на отделение путем референдума. В новой редакции предлагалось изъять суверенитет Каракалпакстана и право на самоопределение. В этой республике компактно проживают каракалпаки - это отдельная этническая группа со своим языком.

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