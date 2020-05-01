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В Узбекистане прорвало дамбу, эвакуированы тысячи человек

Новости » Происшествия     01.05.2020 - 17:41
В Узбекистане прорвало дамбу, эвакуированы тысячи человек
Фото: последствия прорыва дамбы (facebook.com/sundar.qoraboyev)

МЧС Узбекистана эвакуировало жителей трех поселков

В Узбекистане произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище, эвакуированы тысячи жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Озодлик".

Сообщается, что дамбу прорвало рано утром, сначала начало затапливать поселок, которые местные называют "1А совхоз". В результате дома, которые были в километре от водохранилища, оказались под водой. На данный момент полностью затоплены два поселка.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Почти 11,5 тысяч жителей населенных пунктов Кургантепа, Дустлик и Юртдош эвакуировали в Мирзаабадский район. На место происшествие выехали президент и премьер-министр страны.

Напомним, в октябре в Красноярском крае Российской Федерации прорвало дамбу, в результате погибли люди. В частности, прорвало верхнюю дамбу каскада из трех дамб на реке Сейба, а прорыв повлек катастрофическое разрушение остальных дамб. В результате по руслу реки прошел селевой вал высотой 4-5 метров, разрушивший временный поселок рабочих. По последним данным, в результате катастрофы погибли 17 человек, 27 пострадали

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