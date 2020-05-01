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В Узбекистані прорвало дамбу, евакуйовано тисячі людей

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 17:41
В Узбекистані прорвало дамбу, евакуйовано тисячі людей
Фото: наслідки прориву дамби (facebook.com/sundar.qoraboyev)

МНС Узбекистану евакуювало жителів трьох селищ

В Узбекистані стався прорив дамби на Сардобинському водосховищі, евакуйовано тисячі жителів довколишніх населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Озодлик".

Повідомляється, що дамбу прорвало рано вранці, спочатку почало затоплювати селище, які місцеві називають "1А радгосп". У результаті будинки, які були в кілометрі від водосховища, опинилися під водою. На даний момент повністю затоплені два селища.

За даними МНС Узбекистану, вода затопила селище Кургантепа в Сардобинському районі. Майже 11,5 тисяч жителів населених пунктів Кургантепа, Дустлик і Юртдош евакуювали до Мірзаабадського району. На місце пригоди виїхали президент і прем'єр-міністр країни.

Нагадаємо, в жовтні в Красноярському краї Російської Федерації прорвало дамбу, в результаті загинули люди. Зокрема, прорвало верхню дамбу каскаду з трьох дамб на річці Сейба, а прорив спричинив катастрофічне руйнування інших дамб. В результаті по руслу річки пройшов селевий вал заввишки 4-5 метрів, що зруйнував тимчасове селище робітників. За останніми даними, в результаті катастрофи загинули 17 людей, постраждали 27

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