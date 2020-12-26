Узбекистан ужесточил наказание за фейки вплоть до ограничения свободы

Узбекистан ужесточил наказание за распространение ложной информации. Теперь повторная публикация фейков может грозить ограничением свободы.

Соответствующие законодательные изменения подписал президент Шавкат Мирзиеев, передает nuz.uz.

Сообщается, что теперь распространение фейков в СМИ, сетях телекоммуникаций и интернете, которые приводят к унижению достоинства или дискредитации личности, наказывается штрафом в 11 150 000 тысяч сумов - более 1 000 долларов.

Если распространяемая информация содержит угрозу общественному порядку или безопасности, то налагается штраф в эквиваленте более 2 000 долларов. А публикация такой информации после применения административного взыскания за те же действия наказывается штрафом 8 500 долларов или ограничением свободы до трех лет.

Напомним, ранее в Украине представили закон о дезинформации, который предполагает возможность до семи лет тюремного заключения за массовые фейки с ущербом в особо крупных размерах.

Также сообщалось, что ЕС готовит санкции против России за распространение фейков.