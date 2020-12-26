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Узбекистан ужесточил наказание за фейки вплоть до ограничения свободы

Автор: РБК-Украина

Узбекистан ужесточил наказание за распространение ложной информации. Теперь повторная публикация фейков может грозить ограничением свободы.

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Соответствующие законодательные изменения подписал президент Шавкат Мирзиеев, передает nuz.uz.

Сообщается, что теперь распространение фейков в СМИ, сетях телекоммуникаций и интернете, которые приводят к унижению достоинства или дискредитации личности, наказывается штрафом в 11 150 000 тысяч сумов - более 1 000 долларов.

Если распространяемая информация содержит угрозу общественному порядку или безопасности, то налагается штраф в эквиваленте более 2 000 долларов. А публикация такой информации после применения административного взыскания за те же действия наказывается штрафом 8 500 долларов или ограничением свободы до трех лет.

Напомним, ранее в Украине представили закон о дезинформации, который предполагает возможность до семи лет тюремного заключения за массовые фейки с ущербом в особо крупных размерах.

Также сообщалось, что ЕС готовит санкции против России за распространение фейков.

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