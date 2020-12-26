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Узбекистан посилив покарання за фейки аж до обмеження волі

Автор: РБК-Україна

Узбекистан посилив покарання за поширення неправдивої інформації. Тепер повторна публікація фейків може загрожувати обмеженням свободи.

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Відповідні законодавчі зміни підписав президент Шавкат Мірзієєв, передає nuz.uz.

Повідомляється, що тепер поширення фейків у ЗМІ, мережах телекомунікацій та інтернеті, які призводять до приниження гідності або дискредитації особистості, карається штрафом в 11 150 000 тисяч сумів - понад 1 000 доларів.

Якщо поширювана інформація містить загрозу громадському порядку або безпеці, то накладається штраф в еквіваленті понад 2 000 доларів. А публікація такої інформації після застосування адміністративного стягнення за такі ж дії карається штрафом 8 500 доларів або обмеженням волі до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Україні представили закон про дезінформацію, який передбачає до семи років тюремного ув'язнення за масові фейки зі збитками в особливо великих розмірах.

Також повідомлялося, що ЄС готує санкції проти Росії за поширення фейків.

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