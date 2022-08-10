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Узбекистан пригрозил тюрьмой своим гражданам за участие в войне против Украины

Новина українською →
Ташкент, Среда 10 августа 2022 13:48
Узбекистан пригрозил тюрьмой своим гражданам за участие в войне против Украины Фото: российские войска на территории Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от участия в войне на территории иностранных государств, в том числе Украины. За подобную деятельность узбекам грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Podrobno.uz.

Стоит отметить, что накануне лидер "общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил о создании узбекского добровольческого батальона имени Амира Темура, который, по его словам, должен поддержать Россию в войне против Украины.

Однако позже в посольстве Узбекистана в России отметили, что, согласно Уголовному кодексу страны, наемничество (неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства) является преступлением.

За эту статью в Узбекистане могут посадить на срок до 10 лет.

"К уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее мы писали, что в России развернули кампанию, в рамках которой обязали каждый из 83 регионов страны сформировать и профинансировать по одному новому батальону для участия в войне против Украины.

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