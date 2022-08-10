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Узбекистан пригрозив в'язницею своїм громадянам за участь у війні проти України

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Ташкент, Середа 10 серпня 2022 13:48
Узбекистан пригрозив в'язницею своїм громадянам за участь у війні проти України Фото: російські війська на території України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство Узбекистану в Росії застерегло співвітчизників від участі у війні на території іноземних держав, у тому числі України. За подібну діяльність узбекам загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Podrobno.uz.

Варто відзначити, що напередодні лідер "товариства Центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив про створення узбецького добровольчого батальйону імені Аміра Темура, який, за його словами, повинен підтримати Росію у війні проти України.

Однак пізніше в посольстві Узбекистану в Росії зазначили, що, згідно з Кримінальним кодексом країни, найманство (неправомірна участь у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави) є злочином.

За цю статтю в Узбекистані можуть посадити на термін до 10 років.

"До кримінальної відповідальності будуть притягнуті всі без винятку особи, щодо яких є об'єктивна інформація про вчинене протиправне діяння за вищевказаною статтею Кримінального кодексу. Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації і проявляти передбачливість", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен з 83 регіонів країни сформувати і профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України.

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