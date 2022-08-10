Узбекистан пригрозив в'язницею своїм громадянам за участь у війні проти України

Посольство Узбекистану в Росії застерегло співвітчизників від участі у війні на території іноземних держав, у тому числі України. За подібну діяльність узбекам загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Podrobno.uz .

Варто відзначити, що напередодні лідер "товариства Центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив про створення узбецького добровольчого батальйону імені Аміра Темура, який, за його словами, повинен підтримати Росію у війні проти України.

Однак пізніше в посольстві Узбекистану в Росії зазначили, що, згідно з Кримінальним кодексом країни, найманство (неправомірна участь у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави) є злочином.

За цю статтю в Узбекистані можуть посадити на термін до 10 років.

"До кримінальної відповідальності будуть притягнуті всі без винятку особи, щодо яких є об'єктивна інформація про вчинене протиправне діяння за вищевказаною статтею Кримінального кодексу. Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації і проявляти передбачливість", - заявили в посольстві.