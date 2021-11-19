Узбекистан ограничил полеты в Минск для граждан стран Ближнего Востока

Авиалинии Узбекистана ограничили полеты в Минск для шести стран. Это касается граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.
В управлении гражданской авиации Узбекистана сообщили, что с 17 ноября гражданам шести стран не разрешается садиться в самолеты, направляющиеся из Узбекистана в Минск. Также была приостановлена продажа билетов на самолет для них. Деньги будут возвращены за уже проданные билеты.
"Я рад, что аргументы относительно ситуации на границе с Беларусью были признаны", - сказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.
Напомним, с 12 ноября белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" не принимает на рейсы из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена.
Также Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.
А Европейский союз (ЕС) планирует в 2022 году провести ряд нацеленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов.