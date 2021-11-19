RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Узбекистан обмежив польоти до Мінська для громадян країн Близького Сходу

Автор: Іванна Шовкун

Авіалінії Узбекистану обмежили польоти до Мінська для шести країн. Це стосується громадян Іраку, Сирії, Ємену, Лівану, Лівії та Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

В управлінні цивільної авіації Узбекистану повідомили, що з 17 листопада громадянам шести країн не дозволяється сідати в літаки, які прямують з Узбекистану до Мінська. Також було припинено продаж квитків на літак для них. Гроші буде повернуто за вже продані квитки.

"Я радий, що аргументи щодо ситуації на кордоні з Білоруссю були визнані", - сказав заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

Нагадаємо, з 12 листопада білоруська національна авіакомпанія "Белавіа" не приймає на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену.

Також Туреччина вирішила не пускати на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену.

А Європейський союз (ЄС) планує у 2022 році провести низку націлених на боротьбу з нелегальним перевезенням мігрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МинскУзбекистан