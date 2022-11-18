Узбекистан намагається у Німеччині захистити російського олігарха Усманова, видаючи за свого

За даними видання, між дипломатами двох країн відбулася серія кризових переговорів, включно з викликом посла Німеччини в Ташкенті наприкінці вересня.

Це було за обшуками, проведеними у власності, зареєстрованої на Усманова, на березі озера Тегернзее на півдні Німеччини 21 вересня. Наступного тижня німецька поліція обшукала моторну яхту на півночі Німеччини в рамках розслідування.

Посол Узбекистану в Берліні також звернувся до міністерства закордонних справ Німеччини з проханням про зустріч із Федеральним управлінням кримінальної поліції, але безуспішно, зазначається у матеріалі.

Усманов, який підтримує тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, було внесено до списку санкцій Європейського Союзу після початку війни РФ проти України.

За даними Spiegel, слідчі звинувачують Усманова в несплаті 555 млн. євро податків до скарбниці Німеччини в період з 2014 по 2022 рік.

Усманов народився вересні 1953 року у місті Чуст Наманганської області Узбецької РСР. У Ташкенті кажуть, що європейські санкції, які передбачають заморожування активів, обмежили здатність мільярдера інвестувати в Узбекистан.