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Узбекистан пытается в Германии защитить российского олигарха Усманова, выдавая за своего

Фото: Алишер Усманов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкое расследование в отношении российского олигарха Алишера Усманова, обвиняемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, поставило под вопрос дипломатические отношения между Германией и Узбекистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, между дипломатами двух стран состоялась серия кризисных переговоров, включая вызов посла Германии в Ташкенте в конце сентября.

Это последовало за обысками, проведенными в собственности, зарегистрированной на Усманова, на берегу озера Тегернзее на юге Германии 21 сентября. На следующей неделе немецкая полиция также обыскала моторную яхту на севере Германии в рамках расследования.

Посол Узбекистана в Берлине также обратился в министерство иностранных дел Германии с просьбой о встрече с Федеральным управлением уголовной полиции, но безуспешно, отмечается в материале.

Усманов, который поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, был внесен в санкционный список Европейского Союза после начала войны РФ против Украины.

По данным Spiegel, следователи обвиняют Усманова в неуплате 555 млн евро налогов в казну Германии в период с 2014 по 2022 год.

Усманов родился в сентябре 1953 года в городе Чуст Наманганской области Узбекской ССР. В Ташкенте говорят, что европейские санкции, подразумевающие замораживание активов, ограничили способность миллиардера инвестировать в Узбекистан.

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