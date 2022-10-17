В УЗ зробили важливу заяву через повітряну тривогу

В "Укрзалізниці" розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу. Квиток радять зберегти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Telegram.
Так, в УЗ зазначили, що пасажири, які очікували на закінчення повітряної тривоги в укриттях і не встигли сісти на свій рейс, зможуть скористатися тим же квитком для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.
"Збережіть квиток та покажіть його провіднику, ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком", - зазначили у компанії.
Нагадаємо, вранці російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Безпілотники вдарили центром столиці.
На тлі ударів та повітряної тривоги в УЗ повідомили, що всі рейси відправляються з Києва та прибувають до столиці за графіком.
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