В УЗ сделали важное заявление из-за воздушной тревоги

В "Укрзализныци" рассказали, что делать пассажирам, которые не успели на свой рейс из-за воздушной тревоги. Билет советуют сохранить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram.
Так, в УЗ отметили, что пассажиры, которые ожидали окончания воздушной тревоги в укрытиях и не успели сесть на свой рейс, смогут воспользоваться тем же билетом для поездки на следующем поезде того же направления.
"Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику", - отметили в компании.
Напомним, утром российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Беспилотники ударили по центру столицы.
На фоне ударов и воздушной тревоги в УЗ сообщили, что все рейсы отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику.
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