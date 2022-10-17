В УЗ сделали важное заявление из-за воздушной тревоги

В "Укрзализныци" рассказали, что делать пассажирам, которые не успели на свой рейс из-за воздушной тревоги. Билет советуют сохранить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram .

Так, в УЗ отметили, что пассажиры, которые ожидали окончания воздушной тревоги в укрытиях и не успели сесть на свой рейс, смогут воспользоваться тем же билетом для поездки на следующем поезде того же направления.

"Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику", - отметили в компании.